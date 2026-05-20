歌舞伎役者の市川團十郎さんは5月20日、自身のInstagramを更新。子どもたちと散歩した時の写真を公開しました。【写真】並んで歩く長女＆長男の後ろ姿「二人ともさすが姿勢がいい」團十郎さんは「二人と散歩すると、なんかホッとします。なんだろね、、ありがとうって伝えてる」とつづり、5枚の写真を投稿。長女と長男と共に、公園を散歩している様子です。1、5枚目は並んで歩く2人の後ろ姿で、仲の良さが伝わってきます。また、4