◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト０―２巨人（１９日・いわき）巨人の勢いが止まらない。福島・いわきで行われた首位・ヤクルトとの一戦を制し、阿部監督就任後最長タイとなる７連勝を飾った。平山功太外野手がプロ初、巨人の育成選手では松原以来２人目となる先頭打者アーチ。戸郷翔征投手は復活を告げる７回無失点で今季初勝利を挙げ、いわきのファンを沸かせた。まだ明るいいわきの空へ、売り出し中の２２歳が美しいアーチを