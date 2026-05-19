◆ＪＥＲＡセ・リーグ ヤクルト０―２巨人（１９日・いわき）

巨人の勢いが止まらない。福島・いわきで行われた首位・ヤクルトとの一戦を制し、阿部監督就任後最長タイとなる７連勝を飾った。平山功太外野手がプロ初、巨人の育成選手では松原以来２人目となる先頭打者アーチ。戸郷翔征投手は復活を告げる７回無失点で今季初勝利を挙げ、いわきのファンを沸かせた。

まだ明るいいわきの空へ、売り出し中の２２歳が美しいアーチを描いた。ヤクルト先発・高橋の２球目１５０キロを捉えた２号ソロは、左翼へプロ初の先頭打者本塁打。「（打つ）ポイントを前で行きました」と速球派左腕に難なく対応した。

今の巨人は有望株の一撃だけで終わらない。２死からダルベックが右中間へ来日初の三塁打を放つと、勝負強い大城が中前適時打。６連勝中の勢いそのままに、幸先よく２点を先行した。

開幕を２軍で迎え、今季２度の登板でいずれも白星を逃した戸郷は、出力を上げて首位ヤクルト打線に立ち向かった。３回１死満塁のピンチを招くと、自己最速にあと１キロと迫る最速１５３キロを繰り出して内山を空振り三振、増田を中飛に仕留めた。「チームの波に乗りたい」と話していた通り、７回５安打無失点、５奪三振の好投を披露した。

この日は先週の全５試合に登板し、前カードで３連戦３連投したマルティネスがベンチ入りメンバー外。絶対的守護神を欠く中、８、９回を中川、田中瑛、大勢でしのいで逃げ切った。

いわきでの試合は１２年ぶりで勝利は１６年ぶり。貯金は今季最多の６まで伸びた。若手が勢いをつけ、エースが復活の快投。最高の形で、首位の背中を視界に捉えた。