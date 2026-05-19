◇ナ・リーグカブス 3―9 ブルワーズ（2026年5月18日シカゴ）ナ・リーグ中地区首位のカブスは18日（日本時間19日）、本拠で2位ブルワーズに3―9で敗れ、3連敗で0.5ゲーム差に迫られた。4月12日（同13日）のパイレーツ戦から続いていた本拠リグリーフィールドでの連勝も歴代2位の15でストップした。先発の今永昇太投手（32）が2本塁打を浴びるなど今季最短の4回1/3で降板し、同ワーストの9安打8失点で4敗目（4勝）を喫し