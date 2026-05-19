◇ナ・リーグ カブス 3―9 ブルワーズ（2026年5月18日 シカゴ）

ナ・リーグ中地区首位のカブスは18日（日本時間19日）、本拠で2位ブルワーズに3―9で敗れ、3連敗で0.5ゲーム差に迫られた。4月12日（同13日）のパイレーツ戦から続いていた本拠リグリーフィールドでの連勝も歴代2位の15でストップした。

先発の今永昇太投手（32）が2本塁打を浴びるなど今季最短の4回1/3で降板し、同ワーストの9安打8失点で4敗目（4勝）を喫した。

今永は2回、イエリチの右越えソロで先制された。4回には3本の適時打を含む5安打で4失点。5回にもバウアーズに3ランを被弾し、交代を命じられた。今季防御率は試合前の2.32から3.38まで下がった。

鈴木誠也外野手（31）は4打数2安打。6回の第3打席で左翼線安打、8回の第4打席でも右前打を放ち、15日（同16日）のホワイトソックス戦以来4試合ぶりのマルチ安打をマークした。今季の打率は.266となった。

カブスはブルワーズ先発のスプロートに4回までノーヒット。5回にスワンソンの2ランなどで3点を返したが、そこまでだった。