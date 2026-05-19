アニメを見つめるワンコの“真剣すぎる表情”が、Instagramで大きな反響を呼んでいます。画面の動きに合わせて一生懸命に目を動かす姿は、思わず守りたくなってしまうほど愛らしかったそう。

投稿は1427万回以上再生され、「可愛すぎる」「健気で愛おしい」といったコメントが寄せられています。

【動画：犬にアニメを見せてみた結果→一生懸命に目で追って…あまりにも尊い『真剣すぎる表情』】

真剣に見つめていたのは…

Instagramアカウント「maaaaaaaya._.1516」に投稿されたのは、7歳のトイプードルの男の子、「ちょこ」ちゃんのお姿。

この日、飼い主さんは“犬が見やすいアニメ”を流してみたのだとか。すると、ちょこちゃんは画面から目を離すことなく、一生懸命に映像を追い始めたといいます。そのあまりにも純粋な姿に、愛おしさが込み上げて思わず涙が出てしまったのだとか。

一生懸命に目で追う姿

ちょこちゃんの瞳は、画面の動きに合わせて左右へゆっくり移動。まばたきも少なく、目の前の映像へしっかり集中している様子が伝わってきます。途中で少しだけ首を傾げるような仕草も見せており、その反応はなんとも愛らしいもの。

また、口をきゅっと閉じたまま画面を見つめるお顔もとても可愛らしいです。耳を少し前へ向けながら夢中になっている姿からは、「今なにが起きてるんだろう…？」と一生懸命に理解しようとしているような雰囲気も感じられます。

穏やかな空気感にほっこり♡

そんなちょこちゃんを、後ろから優しく見守る飼い主さんの存在も印象的でした。安心しきったように飼い主さんの腕の中へ収まりながら画面を見つめ続けるちょこちゃんの姿からは、穏やかで優しい時間が流れているようです。

真剣にアニメを見るちょこちゃんの姿は、まるで小さな子どものよう。ひたむきに目で追い続ける仕草や、守ってあげたくなるような表情は、多くの人の心を温かい気持ちにさせたのでした♡

話題となった投稿には「何がなんでも守りたくなってしまう」「え、もう可愛すぎる。やばい」「これからも飼い主さんと幸せに一緒にいて欲しいなと願ってしまう」「愛おしすぎて涙でちゃいますよね」などのコメントが寄せられています。

Instagramアカウント「maaaaaaaya._.1516」では、ちょこちゃんの愛らしい日常の様子が多数投稿されています。

見ているだけで癒されるような可愛い姿をもっと見てみたい方は、ぜひチェックしてみてください！

写真・動画提供：Instagramアカウント「maaaaaaaya._.1516」さま

執筆：りほ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。