瀬戸内地方は高気圧に覆われて、全域で晴れています。18日夜も晴れの天気が続くでしょう。 19日は夕方にかけて晴れますが、夜は前線や湿った空気の影響で香川県では曇りの見込みです。空気の乾燥した状態が続くため、火の取り扱いに注意してください。朝の最低気温は岡山で17度、津山で13度、高松で16度でしょう。18日朝と同じくらいか高い気温になります。日中の最高気温は岡山で29度、津山と高松で30度の予想です。18日よりもや