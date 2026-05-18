宝塚歌劇団は１８日、月組トップコンビの鳳月（ほうづき・あん）、天紫珠李（あまし・じゅり）が、来年３月２８日付で退団すると発表した。卒業公演は「天穹のアルテミス」「ＢｅｌｌｅＥｐｏｑｕｅ（ベルエポック）」。２人は１９日に会見を行う。鳳月は２００６年に入団した第９２期生。在団する同期は雪組副組長・真那春人（まな・はると）、星組副組長・輝咲玲央（きざき・れお）、９月６日で退団を発表している宙組