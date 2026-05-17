【ブンデスリーガ】ザンクト・パウリ 1−3 ヴォルフスブルク（日本時間5月16日／ミラントア・シュタディオン）【映像】塩貝健人、背後からのタックルで吹っ飛ぶヴォルフスブルクに所属する日本代表FWの塩貝健人が、気持ちの強さを見せた。ザンクト・パウリの日本代表MF藤田譲瑠チマにタックルで倒された直後に見せたプレーをファンが称賛している。入れ替え戦プレーオフ圏内の16位・ヴォルフスブルクは日本時間5月16日、ブンデスリ