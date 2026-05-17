【ブンデスリーガ】ザンクト・パウリ 1−3 ヴォルフスブルク（日本時間5月16日／ミラントア・シュタディオン）

【映像】塩貝健人、背後からのタックルで吹っ飛ぶ

ヴォルフスブルクに所属する日本代表FWの塩貝健人が、気持ちの強さを見せた。ザンクト・パウリの日本代表MF藤田譲瑠チマにタックルで倒された直後に見せたプレーをファンが称賛している。

入れ替え戦プレーオフ圏内の16位・ヴォルフスブルクは日本時間5月16日、ブンデスリーガ最終節で17位のザンクト・パウリと対戦。ベンチスタートだった塩貝は、3ー1とリードして迎えた87分からピッチに登場した。

迎えた90+5分、自陣でボールを回収したヴォルフスブルクがカウンターを開始。MFヴィニシウス・ソウザが右サイドで裏を狙っていた塩貝にスルーパスを送った。

日本代表アタッカーは裏の広大なスペースに向かってボールを蹴り出してスプリント勝負を仕掛けようとする。そこに藤田が後ろから激しくぶつかり、塩貝は転倒。一回転したが、その勢いを生かしてすぐに立ち上がりボールを追いかけようとした。

このプレーは藤田のファウルとして主審がホイッスルを吹いたため、塩貝はこのチャンスを生かせず。このシーンにABEMAで解説を務めた太田宏介氏は「おそらく後ろから来ることはわかっていた。ワンタッチで剥がそうというプレーでしたね。途中から入って、自分がやるべきことを理解してますね」と塩貝が見せたプレーを称えている。

試合は、そのままヴォルフスブルクが3ー1で逃げ切りに成功。16位を死守して入れ替え戦プレーオフを戦うことになった。（ABEMA／ブンデスリーガ）