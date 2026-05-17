【全国のきょうの天気】東北から九州は、高気圧に覆われて広く晴れるでしょう。雲が少なく、にわか雨の心配もありません。北海道は、晴れ間もありますが、雲が多くなりそうです。【全国の予想最高気温】広い範囲で、気温がぐんぐん上がり、名古屋で32℃、東京都心で30℃など太平洋側や内陸を中心に30℃以上の真夏日となる地点が多くなるでしょう。【全国の週間予報】大阪から那覇です。西日本は19日にかけて晴れて、夏のような暑さ