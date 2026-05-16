◆大相撲▽夏場所７日目（１６日、両国国技館）安青錦（安治川）の大関陥落が夏場所７日目の１６日、確定した。８日目の取組に入らず、カド番で迎えた今場所の負け越しが決まった。新大関から在位３場所での陥落は名寄岩、三重ノ海と並び昭和以降２番目の短さ。ただ、関脇に転落する名古屋場所（ＩＧアリーナ）で１０勝以上すれば特例で大関に復帰できる。安青錦は場所前の荒汐部屋への出稽古で左足首を負傷。「左足関節捻挫