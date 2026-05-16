ダウンタウンの浜田雅功（63）が久々にドラマに出演することが話題になっている。10月に配信される役所広司（70）主演のNetflixシリーズ「俺のこと、なんか言ってた？」がそれ。浜田のドラマ出演は2010年放送の「検事・鬼島平八郎」（テレビ朝日系）で主演して以来、実に16年ぶりとなる。

【もっと読む】「ガキ使」の没個性化が進む？ 松本人志の“週替わりCM”で「本編」が希薄化の危機

「相方の松本人志さんと違い、これまでネットへの進出が鈍かった浜田さんですが、Netflix作品への出演が発表されたとあって、Xでは《楽しみすぎる。10月まで待ちきれないなぁ》などと反応は上々。5月11日には63歳の誕生日を迎えるなど公私併せての充実ぶりが伝わってくる展開です」（週刊誌芸能記者）

順調なのはドラマだけではない。5月17日には浜田がフリーアナウンサーのヒロド歩美（34）と共にMCを務めるスポーツバラエティー「浜田雅功とアスリート幸福論」（テレビ朝日系＝一部地域を除く）がスタート。テレ朝の冠番組は26年ぶりという。バラエティー番組においても番組数を増やすという活躍ぶりが目立つが、「これが思わぬ結果を招く可能性がある」と指摘するのはテレビ番組制作会社ディレクターだ。

「地上波になかなか本格復帰できない松本さんとの間に格差ができてしまいかねない、というか実際にできてしまっている。ネットの外でも新番組を持った浜田さんと、いまだにネットの外に出られない松本さん……これ以上、“コンビ間格差”が広がってしまうと、もう２人揃ってダウンタウンで何かをやることは永遠にないんじゃないか。そんな心配をするファンが出てくるかもしれません」

2023年12月に週刊文春の「性加害疑惑報道」があって以降、過去の放送回のワイプ画面などを除いて松本が地上波テレビに姿を見せたのは高須クリニックのCMのみ。かつての活躍ぶりからすると何ともお寒い状況が続くが、当の本人は浜田の活躍ぶりを見て何を思っているのだろうか。

◇ ◇ ◇

テレビ番組は本編がメインなのか？ それとも、CMがメインなのか？ 関連記事【もっと読む】「ガキ使」の没個性化が進む？ 松本人志の“週替わりCM”で「本編」が希薄化の危機…では、松本人志出演の高須クリニックのCMが悪目立ちしている現状について伝えている。