元宝塚歌劇団雪組トップ娘役で女優の咲妃みゆ（35）と俳優小関裕太（30）が15日、都内の東京建物Brillia HALLで、ミュージカル「レッドブック〜私は私を語るひと〜」（16〜31日、同所ほか）の取材会と公開ゲネプロに臨んだ。19世紀のロンドンを舞台に、小説を書くことで自分を表現する女性が、社会の偏見と闘いながら自分として生きる道を見つけ出す物語。韓国発ミュージカルの日本初演で、18年の韓国初演では女性への偏見やセクシ