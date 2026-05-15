立憲民主党東京都連の会長選が１５日に投開票され、東京都武蔵野市の川名雄児市議（６６）が、都連会長代行の蓮舫参院議員（５８）を破って当選した。

２人が立候補したことで、２０１７年発足の旧立民時代を含めて初の選挙戦となっていた。

都連会長は、無投票で就任していた長妻昭衆院議員が１月に中道改革連合へ合流したため、約４か月にわたって空席が続いていた。会長選では都連所属の参院議員４人に加え、地方議員１３２人、都内総支部の党員代表６８人など計２０５人が投票。川名氏が１２４票を獲得し、８１票を得た蓮舫氏に４３票差をつけた。

中道を結成して臨んだ衆院選での大敗を受け、来年春に統一地方選を控える都連内では、党の組織運営への不満や批判が区市町議を中心に高まっていた。川名氏はフリーライターで市議６期目。全国の地方議員でつくる党内組織の幹事長も務め、周囲から「地方のまとめ役」と評されていた。

敗れた蓮舫氏は報道陣に「川名さんはずっと一緒にやってきた仲間。来年の春、勝てるような体制を一緒に作りたい」と述べた一方、敗因を問う質問には答えなかった。