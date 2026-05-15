厚生労働省が発表した「生活保護の被保護者調査（令和6年度）」の結果を受けNHKは先月6日、「20代単身受給者が25年前と比べ7倍に増加」と報じた。 20代の若者たちに何が起きているのか。生活困窮者の支援にあたる団体、さらに20代で生活保護を受給していた当事者にも取材。背景にある親、実家との分断という深刻な状況や、“生活保護制度の課題”も見えてきた。（ライター・榎園哲哉） NHKの集計・分析から浮かび上がっ