フランス代表がW杯本大会に向けた26名のメンバー発表！…エンバペやデンベレら順当招集もカマヴィンガが落選
フランスサッカー連盟（FFF）は14日、FIFAワールドカップ2026に臨むフランス代表メンバー26名を発表した。
今大会後の退任が決定しているディディエ・デシャン監督の下で2018年大会以来の優勝を目指すレ・ブルー。FIFAワールドカップ2026欧州予選では、5勝1分けの成績を収め、8大会連続17度目の本大会出場を手にし、本大会ではグループIでセネガル代表、ノルウェー代表、イラク代表と同居している。
注目のメンバーではキリアン・エンバペ（レアル・マドリード／スペイン）やマイク・メニャン（ミラン／イタリア）、ウィリアン・サリバ（アーセナル／イングランド）、アドリアン・ラビオ（ミラン／イタリア）、オーレリアン・チュアメニ（レアル・マドリード／スペイン）、ウスマン・デンベレ（パリ・サンジェルマン）など、実力者が順当に招集。
GKのポジションではリュカ・シュヴァリエ（パリ・サンジェルマン）がケガの影響もあってメンバーを外れ、ロビン・リッサー（RCランス）が初招集。中盤ではエドアルド・カマヴィンガ（レアル・マドリード／スペイン）がまさかの落選に。
前線ではアキレス腱断裂のウーゴ・エキティケ(リヴァプール／イングランド)の不在を受け、FWジャン・フィリップ・マテタ(クリスタル・パレス／イングランド)が復帰。リーグ・アン得点王のエステバン・ルポール（レンヌ）やランダル・コロ・ムアニ(トッテナム・ホットスパー／イングランド)らは招集されなかった。
本大会に向けた26名のメンバーは以下の通り。
▼GK
マイク・メニャン（ミラン／イタリア）
ブライス・サンバ（レンヌ）
ロビン・リッサー（RCランス）※初招集
▼DF
リュカ・ディニュ（アストン・ヴィラ／イングランド）
マロ・ギュスト（チェルシー／イングランド）
リュカ・エルナンデス（パリ・サンジェルマン）
テオ・エルナンデス（アル・ヒラル／サウジアラビア）
ジュール・クンデ（バルセロナ／スペイン）
イブライマ・コナテ（リヴァプール／イングランド）
ウィリアン・サリバ（アーセナル／イングランド）
マクサンス・ラクロワ(クリスタル・パレス／イングランド)
ダヨ・ウパメカノ（バイエルン／ドイツ）
▼MF
エンゴロ・カンテ（アル・イテハド／サウジアラビア）
マヌ・コネ（ローマ／イタリア）
アドリアン・ラビオ（ミラン／イタリア）
オーレリアン・チュアメニ（レアル・マドリード／スペイン）
ウォーレン・ザイール・エメリ（パリ・サンジェルマン）
▼FW
マグネス・アクリウシェ（モナコ）
ラヤン・シェルキ（マンチェスター・シティ／イングランド）
ウスマン・デンベレ（パリ・サンジェルマン）
デジレ・ドゥエ（パリ・サンジェルマン）
ブラッドリー・バルコラ（パリ・サンジェルマン）
ジャン・フィリップ・マテタ(クリスタル・パレス／イングランド)
キリアン・エンバペ（レアル・マドリード／スペイン）
ミカエル・オリーズ（バイエルン／ドイツ）
マルクス・テュラム（インテル／イタリア）
今大会後の退任が決定しているディディエ・デシャン監督の下で2018年大会以来の優勝を目指すレ・ブルー。FIFAワールドカップ2026欧州予選では、5勝1分けの成績を収め、8大会連続17度目の本大会出場を手にし、本大会ではグループIでセネガル代表、ノルウェー代表、イラク代表と同居している。
GKのポジションではリュカ・シュヴァリエ（パリ・サンジェルマン）がケガの影響もあってメンバーを外れ、ロビン・リッサー（RCランス）が初招集。中盤ではエドアルド・カマヴィンガ（レアル・マドリード／スペイン）がまさかの落選に。
前線ではアキレス腱断裂のウーゴ・エキティケ(リヴァプール／イングランド)の不在を受け、FWジャン・フィリップ・マテタ(クリスタル・パレス／イングランド)が復帰。リーグ・アン得点王のエステバン・ルポール（レンヌ）やランダル・コロ・ムアニ(トッテナム・ホットスパー／イングランド)らは招集されなかった。
本大会に向けた26名のメンバーは以下の通り。
▼GK
マイク・メニャン（ミラン／イタリア）
ブライス・サンバ（レンヌ）
ロビン・リッサー（RCランス）※初招集
▼DF
リュカ・ディニュ（アストン・ヴィラ／イングランド）
マロ・ギュスト（チェルシー／イングランド）
リュカ・エルナンデス（パリ・サンジェルマン）
テオ・エルナンデス（アル・ヒラル／サウジアラビア）
ジュール・クンデ（バルセロナ／スペイン）
イブライマ・コナテ（リヴァプール／イングランド）
ウィリアン・サリバ（アーセナル／イングランド）
マクサンス・ラクロワ(クリスタル・パレス／イングランド)
ダヨ・ウパメカノ（バイエルン／ドイツ）
▼MF
エンゴロ・カンテ（アル・イテハド／サウジアラビア）
マヌ・コネ（ローマ／イタリア）
アドリアン・ラビオ（ミラン／イタリア）
オーレリアン・チュアメニ（レアル・マドリード／スペイン）
ウォーレン・ザイール・エメリ（パリ・サンジェルマン）
▼FW
マグネス・アクリウシェ（モナコ）
ラヤン・シェルキ（マンチェスター・シティ／イングランド）
ウスマン・デンベレ（パリ・サンジェルマン）
デジレ・ドゥエ（パリ・サンジェルマン）
ブラッドリー・バルコラ（パリ・サンジェルマン）
ジャン・フィリップ・マテタ(クリスタル・パレス／イングランド)
キリアン・エンバペ（レアル・マドリード／スペイン）
ミカエル・オリーズ（バイエルン／ドイツ）
マルクス・テュラム（インテル／イタリア）