「ドジャース４−０ジャイアンツ」（１３日、ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手（３１）がロサンゼルスでのジャイアンツ戦に投手専念で先発登板し、７回４安打無失点の快投で３勝目（２敗）を挙げた。チームの連敗は４でストップ。防御率は０・８２となり、規定投球回に達してメジャートップに立った。１４日の同戦は疲労を考慮され、ベンチスタートの予定。

最速１６２キロの剛球と“宝刀”スイーパーで相手打線を翻ろうした。今季最多１０５球の力投でチームの連敗を止めた。七回１死一、二塁のピンチを無失点でしのぐと、顔中に浮かんだ汗を気持ちよさそうに拭った。

愛犬デコピンのイラストが入った青いスパイクでマウンドに立った。初回。２死一、三塁のピンチで一気にギアを上げた。５番・エルドリッジを１６２キロ直球でファウルを打たせて追い込み、１４１キロスイーパーで空振り三振。六回２死一塁の場面では直球で４番の主砲・デバースのバットに空を切らすと、右拳を握って絶叫した。

地元ファンを総立ちにさせた圧巻の投球。ロバーツ監督は「相手を完全に支配」とたたえ、「彼は球界最高の投手を目指している。準備段階からその気持ちが表れている」と感嘆の声を上げた。

今季は３年ぶりに開幕ローテ入り。ここまで全７登板で先発の役割とされるクオリティースタート（６回以上、自責点３以下）を達成している。「投げ心地が良い」と大谷。再び規定投球回に到達し、防御率１位に返り咲いたが、「まだ気にする段階ではないかな」と意に介さなかった。

対照的に打撃は５月１０試合で打率・１５０、ＯＰＳ・５１１。二刀流の負担を軽減するため、２登板連続で投手に専念した。７月で３２歳。米メディアから加齢による投打同時出場の難しさを問われると「今が一番いいと思ってます。まだまだ若いと思っているので頑張りたい」と表情を緩めて軽妙に返答。リアル二刀流復活に意欲をのぞかせた。

前日の試合で１２試合５３打席ぶりの７号を含む２安打を記録し、復調の兆しを見せた。ただ、きょう１４日の試合は休養のためスタメンから外れる。「良かったところをもう一度固める。休むことは大事ですけど、次の試合でそれを発揮できるような日にしたい」。バットを振り込み、復調の手応えを確かなものにする。