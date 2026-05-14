NASA（アメリカ航空宇宙局）は2026年5月13日付で、アメリカが主導する有人月探査計画「Artemis（アルテミス）」の次なる有人ミッション「Artemis III（アルテミスIII）」について、暫定的なミッション計画を発表しました。月面着陸成功に向けた重要なテストミッションNASAによると、2027年に予定されているArtemis IIIは、新型宇宙船「Orion（オリオン、オライオン）」と、民間企業が開発する月着陸船とのランデブーおよびドッキン