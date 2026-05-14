Henry T. Casey/CNN Underscored（CNN）低価格帯ノートパソコンの候補に「MacBook」が挙がるとは予想だにしていなかったが、今年発売された「Apple MacBook Neo」が話の流れを一変させた。「iPhone」のプロセッサーで動作するにもかかわらず、手頃な「Chromebook」やノートPCに立ちはだかり、多くの点でそれらを上回っている。手頃なアップル製ラップトップのエントリーモデルを求めているのでないとすると、優れた低価格ノートPC