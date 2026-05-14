コンビニの深夜バイトと聞くと、客層が悪かったりワンオペで大変だったりというイメージを持つ人も多いだろう。だが、意外にも楽しく働いている人もいるようだ。投稿を寄せた関東在住の50代女性（サービス・販売・外食／年収350万円）は、百貨店の事務職と掛け持ちで夜勤のコンビニバイトをしている。深夜帯の客層について、次のように語る。（文：篠原みつき）「変なお客さんは来るときもあるんですけど…」「現、コンビニでバイ