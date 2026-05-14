深夜コンビニ「常連さんが睨みを利かせてくれています」　店員女性の“変な客”への意外な防衛策「タバコの種類も覚えました（笑）」

コンビニの深夜バイトと聞くと、客層が悪かったりワンオペで大変だったりというイメージを持つ人も多いだろう。だが、意外にも楽しく働いている人もいるようだ。

投稿を寄せた関東在住の50代女性（サービス・販売・外食／年収350万円）は、百貨店の事務職と掛け持ちで夜勤のコンビニバイトをしている。深夜帯の客層について、次のように語る。（文：篠原みつき）

「変なお客さんは来るときもあるんですけど…」

「現、コンビニでバイトしています。深夜帯なのでほぼ常連さん。タバコの種類覚えました（笑）時間も買うものもほぼ一緒！ 楽しいですよー」

深夜は来る客がほぼ決まっており、買うものまで予測できるようになるらしい。とはいえ、不特定多数の人が来店するコンビニだ。厄介な客が来ることもあるという。

「変なお客さんは来るときもあるんですけど…常連さんが睨みを利かせてくれていますので安心して勤務しています」

常連客がトラブルを未然に防いでくれているとは驚きだ。

「オーナーの御目がねに叶わないと勤務しにくい」

一方で、この店舗自体にも少し変わった特徴があるようだ。

「私が勤務しているコンビニは新製品やコンビニ本部で試作的なものを取り扱う店なのでかなり勤務に関してはハードル高くて」

「言葉使い、態度等々厳しい店でオーナーのお眼鏡に叶わないと勤務しにくい店舗ではあります」

ただ和気あいあいとしているだけでなく、接客レベルもしっかりと管理されている店舗のようだ。最後に女性は

「Googleマップではコンビニでは珍しい高評価店です」

と胸を張る。厳しい接客基準と常連客の存在が、高評価に繋がっているのだろう。

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