【「十二国記」公式インスタグラム開設】 5月12日 【拡大画像へ】 新潮社は、小野不由美氏のファンタジーシリーズ「十二国記」の公式インスタグラムを開設した。インスタグラムでは、今後シリーズ作品やキャラクターの紹介のほか、最新情報を公開していく。 □「十二国記」公式インスタグラム 本作は今年で35周年を迎え、9月17日には7年ぶりの新刊発売を控え