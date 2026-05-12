JリーグオールスターDAZNカップ ファン・サポーター投票結果＆ユニフォーム発表会見がMUFGスタジアム（国立競技場）で行われた。ファン・サポーターによる総得票数は、12,745,319票。全60クラブから94名の選手が選出された。J1最多は早川友基（鹿島アントラーズ）、J2最多は土居聖真（モンテディオ山形）。監督のJ1最多は鬼木達監督（鹿島アントラーズ）、J2最多は槙野智章監督（藤枝MYFC）だった。会見にはJ1EASTから西川周