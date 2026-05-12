大好きな飼い主さんへの愛情表現が普段の行動からにじみ出ている三毛猫の姿が話題です。話題の動画は記事執筆時点で16万回以上再生され、「ウニャウニャ言いながら頭スリスリするのがたまらん」「無限に見ていられる、聞いていられる」「ちょっと見たことないレベルでかわいすぎる」などのコメントが寄せられ大きな反響を呼んでいます。 【動画：甘えにきた三毛猫→もっと撫でてほしくて…とんでもなく尊い『まさかの行動』】