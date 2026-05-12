大好きな飼い主さんへの愛情表現が普段の行動からにじみ出ている三毛猫の姿が話題です。話題の動画は記事執筆時点で16万回以上再生され、「ウニャウニャ言いながら頭スリスリするのがたまらん」「無限に見ていられる、聞いていられる」「ちょっと見たことないレベルでかわいすぎる」などのコメントが寄せられ大きな反響を呼んでいます。

【動画：甘えにきた三毛猫→もっと撫でてほしくて…とんでもなく尊い『まさかの行動』】

飼い主さんが大好きな三毛猫

YouTubeチャンネル「のりたま ちゃんねる」に投稿されたのは、飼い主さんへの愛情が行動からあふれ出ている三毛猫「ミケ」ちゃんの姿。この日ミケちゃんは飼い主さんに甘えるため、まずは足の間にハマりポジションを整えるところから始まったそう。

甘えたいときの合図

耳を凝らしてみると、ミケちゃんが飼い主さんに甘える前からずっと喉をゴロゴロと鳴らしているではありませんか。まだ飼い主さんに甘える前なのに最初から絶好調です。

甘えやすいポジションを整えたら、次にミケちゃんは小さな声で「にゃっ」とか「きゃっ」といった短い声で鳴いて何かを要求しています。

飼い主さんいわく、これはミケちゃんが「甘えたいとき」に発する声なのだとか。爆音のゴロゴロを鳴らしながら脚の間にはまり、そのうえ小さなかわいい声で甘えてくるなんて、尊すぎて卒倒しちゃいそうです。

あふれ出る飼い主さんへの愛

ミケちゃんからの愛情表現を示してもらった飼い主さんは、その気持ちに答えるよう思う存分ミケちゃんを愛でてあげます。

頭を撫でてあげると、うっとりと嬉しそうな表情のミケちゃん。飼い主さんからのナデナデが何よりのご褒美です。

撫でるのが一段落しても、ミケちゃんは何やら物欲しそうな表情。まだまだ愛情表現が足りないと思っているのでしょうか？

そう思って様子を見ていると、なんと自分から頭を押し付けてきました。ミケちゃんはそのまま流れるように横になり、再びお顔をスリスリ。体をうねらせます。

飼い主さんがたくさんの愛情を注いでいるからこそ、ミケちゃんが「愛情のお返し」をしてくれる。飼い主冥利に尽きるようなミケちゃんの日常のワンシーンなのでした。

投稿には、「ミケちゃんの可愛さは世界一！」「可愛い以外の言葉が見つかりません」「開幕からニャンボルギーニエンジンがフル回転」「幸せのおすそ分けをありがとうございます！」「他人のイチャつき動画だが繰り返し見てしまう」といった甘えん坊のミケを見て、可愛さにノックアウトされるようなコメントが寄せられました。

YouTubeチャンネル『のりたま ちゃんねる』では、ほかにもミケちゃんの日常風景やさまざまな表情を見ることができます。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「のりたま ちゃんねる」さま

執筆：蒔田あき

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。