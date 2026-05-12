5月12日 発表 セガは5月12日、「Super Game」の開発中止を発表した。 「Super Game」は、セガが「グローバル」、「オンライン」、「コミュニティ」、「IP活用」といったキーワードを掲げ開発していたタイトル。2021年にマイクロソフトとの「戦略的提携の検討」の一環として発表され、2026年の発売を目指すとしていた。 今回、2026年3月期決算のプレゼンテーション資料にて開