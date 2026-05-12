イラストレーターのみうらじゅん氏（68）が11日深夜放送のテレビ朝日「MEGUMIママのいるBar」（月曜深夜2・20）にゲスト出演。自身の生み出した流行語への本音を吐露する場面があった。この日はお笑いコンビ「アルコ＆ピース」平子祐希とともに出演。MEGUMIから「みうらさんは本当に時代、時代でお好きなものがマイブームがおありですけども」と振られたみうら氏は「毎回そうやって聞かれるもんで、用意しておかないと叱られる