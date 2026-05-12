対立組織の組員を銃撃した罪などに問われた「山健組」組長の裁判、2審も無罪判決です。 「山健組」組長の中田浩司被告（67）は2019年、神戸市中央区の路上で、当時、抗争状態にあった指定暴力団山口組の中核組織「弘道会」の男性組員（当時51）をけん銃で銃撃し、重傷を負わせた罪に問われていました。 1審の神戸地裁で中田被告は起訴内容を否認。 一方、検察側は防犯カメラの映像を集めて時系列に並べた「リレー