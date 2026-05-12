「ゴシップガール」などで知られる女優のブレイク・ライブリーが、映画「ふたりで終わらせる／IT ENDS WITH US」をめぐるジャスティン・バルドーニとの訴訟で和解が成立したことを受け、今度は「暴露」の危機に直面していると言われている。 【写真】急転直下、和解したジャスティン・バルドーニ コリーン・フーヴァーによる小説の映画化となった2024年12月公開の映画を巡り、共