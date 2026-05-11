お笑い芸人の大竹まことがパーソナリティを務めるラジオ番組『大竹まことゴールデンラジオ』（文化放送・毎週月～金曜11:30～15:00）5月11日の放送では大竹まことが、朝日新聞社と東京大学・谷口将紀研究室の有権者向け共同調査に関する朝日新聞の記事を取り上げた。 大竹まこと「新聞にも記事が出ていましたが、日中関係を回復するのはなかなか難しいのではないかというご意見もありますね。これは大き