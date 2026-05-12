ローカル線ぶらり旅 in 真岡鐵道今回のローカル線ぶらり旅は、超ときめき♡宣伝部の吉川ひよりさんをゲストに迎え、一日遊べる魅力的なスポットが多い真岡鐵道でご当地グルメやスポット探し旅！★ＶＴＲ出演者石原良純・有岡大貴（Ｈｅｙ！Ｓａｙ！ＪＵＭＰ）長田庄平・松尾駿（チョコレートプラネット）【マドンナ】吉川ひより（超ときめき♡宣伝部）■５駅目「北真岡駅」＜お菓子処嘉祥菴＞・万葉ゆず最中２４０円