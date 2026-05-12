ローカル線ぶらり旅 in 真岡鐵道



今回のローカル線ぶらり旅は、超ときめき♡宣伝部の吉川ひよりさんをゲストに迎え、

一日遊べる魅力的なスポットが多い真岡鐵道でご当地グルメやスポット探し旅！



★ＶＴＲ出演者

石原良純・有岡大貴（Ｈｅｙ！Ｓａｙ！ＪＵＭＰ）

長田庄平・松尾駿（チョコレートプラネット）

【マドンナ】吉川ひより（超ときめき♡宣伝部）



■５駅目「北真岡駅」

＜お菓子処 嘉祥菴＞

・万葉ゆず最中 ２４０円

・クリームどら焼き きぬの石 ２４０円

・かしわ餅（こし餡） ３個入 ５５０円 ※時期限定のためなくなり次第終了

・芋どら ２７０円

・おふくろせん ４００円

・ほうじ茶ラテ饅頭 ２１０円

・お団子ヘアクリップ ８００円





＜大前神社 梅乃香＞・開運ソフトクリーム ４５０円＜大前恵比寿神社＞・日本一恵比寿像■６駅目「真岡駅」＜野沢農園 朝市くん＞・コシヒカリ ５００円・白菜＆ナス＆ブロッコリー ３００円＜雨土舎 ジェラート＆カフェ＞ ※土日のみ営業・ジェラート 落花生＆苺ミルク ５００円＜恋とカセット＞・恋カセＳＥＴ １８００円＜辻善兵衛商店＞・桜川 大吟醸 ７２０ｍｌ ４４００円・辻善兵衛 純米大吟醸 夢ささら 辛口生原酒 ２０９０円＜SLキューロク館＞・ＳＬデゴイチ助手席乗車体験 １組１０００円 ※土・日・祝限定・キューロク号連結走行 車掌車乗車券 ３００円 ※土・日・祝限定※詳しい開催日程はＨＰでご確認ください■７駅目「久下田駅」＜壱番亭＞・白味噌ラーメン ９０２円＜道の駅にのみや＞・本家プレミアムロールケーキ ２０００円＜Drink in Harmony＞ ※水曜〜日曜の営業・尊徳ジェラード ５００円・ティラミス ５００円・ポン・デ・ケージョ ３個 ３００円■８駅目「下館駅」＜ミートショップ大嶋屋＞・せっちゃんメンチ ２７８円＜レストラン サン・ビオラ＞・とろーんとろりのオムライス １１８８円・牛タンシチュー ２０９０円・オニオングラタンスープ（中） ６０５円・和牛サーロイン２００ｇ ５７２０円 ※お肉の種類は仕入れ状況によってことなりますお試しショッピング人気ブランド、チェーン店の最新のグッズを楽しく試して新発見していくコーナー〈VTR出演者〉いとうあさこ・佐藤栞里 ゲスト 藤あや子（ハンズ）・伊藤園 matcha LOVE 抹茶 248 円・曙産業 クリッピーカップダック 780 円・株式会社タマカネ 日本製アルミおろし 900円・ツボエ 立つ薬味おろし 1980 円・スケーター 鬼おろし付水きり大根おろし 1430 円・マーナ 極 冷凍ごはん容器 ２個入り 1280円・マーナ 極 冷凍ごはん容器 ２ 個入り（つやクリア） 1280円・アネスティ 多孔質セラミック 吸湿スプーン 498円・アスベル株式会社 ランタスカフェ丼ランチ 3540円・スケーター 保冷麺ランチボックス 3 段 890mL 1980 円・ティーライフ ダイカイ にゃふにゃふ 保冷ジェルベルト ブラック×イエロー 770 円・Yoki フード付き UV カットパーカ 3850 円・Wpc. UV カット 接触冷感 つば広サファリハット 3520 円・W by Wpc. UV カット 接触冷感 親指付きアームカバー 2420 円・アルファックス サラッと快適 汗取りシャツ 2178 円（ケユカ）・【遮光・UV カット】折畳傘 遮光耐風 55cm 無地 2860円・ストッキング靴下<足底メッシュ＆ドライ> 1540 円・足指開放 保湿生地で肌にうれしいスリッパ 2189 円・【すごナノ撥水】ペプラムシャツチュニック 5435 円セール価格※在庫限りで販売終了となります・【すごナノ撥水】テーパードパンツ 5989円・【すごナノ撥水】バックフレアベーシックシャツ 5489 円