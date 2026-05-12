ココスジャパン（東京都港区）のファミリーレストラン「ココス」が、夏季限定メニュー「蒸し鶏と彩り野菜のごまだれ冷やし麺」を5月14日から販売します。【えっ？】「ココス」の“スーパースースーソース”って何？衝撃のフェアが始まるぞ！同メニューは、風味豊かな「ごまだれ冷やし麺」に、しっとりとした食感でジューシーな蒸し鶏、ベビーリーフ、紅芯大根、ダイストマトといったたっぷりの野菜、まろやかな温泉玉子をト