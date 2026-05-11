ワークマンが、2026年3月期決算を発表した。直営店、FC加盟店舗を合算したチェーン全店売上高は前期比14.3%増の2092億円、営業利益は同21.7%増の296億円、純利益は同22.1%増の206億円となり、過去最高業績を達成した。【画像をもっと見る】2026年3月期は、気候変動対応の推進によって季節商品およびシーズン端境期の売り上げが好調に推移し、既存店売上高は同9.0%増、客数は同3.9%増と伸長。ファン付きウェアなどの高価格商品