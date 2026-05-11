ワークマンが、2026年3月期決算を発表した。直営店、FC加盟店舗を合算したチェーン全店売上高は前期比14.3%増の2092億円、営業利益は同21.7%増の296億円、純利益は同22.1%増の206億円となり、過去最高業績を達成した。

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2026年3月期は、気候変動対応の推進によって季節商品およびシーズン端境期の売り上げが好調に推移し、既存店売上高は同9.0%増、客数は同3.9%増と伸長。ファン付きウェアなどの高価格商品のヒットにより、客単価は同4.9%増の3190円となった。

2025年9月に発売したリカバリーウェアの「メディヒール（MEDIHEAL）」シリーズは、テレビCMや販促チラシといったプロモーションも奏功して一般層に浸透。これによりリカバリーウェア全体で売上高が同808.2%増という急成長を記録し、全商品に占めるリカバリーウェアの構成比も5.6%に達した。大内康二 社長はメディヒール好調の要因を「リカバリーウェアは他社も多く取り組んでいるが、低価格高機能というワークマンのブランド力への信用度が高い」と分析している。

また、2025年夏にSNSを中心に「不審者パーカ」として注目を集めたUVカットアウターは同年2万5000点を販売し、売り上げに大きく貢献。これを受けて2026年は12万点と大幅に増産したものの、既に売れ行きが好調で在庫が不足しており、追加で4万点の増産をかけたという。高い遮熱効果を発揮する「エックスシェルター（Xshelter）」も、夏が本格的に到来していない現時点で「既に足りない状況」（大内社長）と、足元での暑さ対策ウェアの需要の強さを明かした。

商品カテゴリー別に見ると、従来の主力であった作業服・作業用品などのワーク分野が前期比1.5%増と堅調に推移したことに加え、カジュアルウェア分野は同48.5%増、アウトドア・スポーツウェア分野は同10.3%増と大きく伸長した。プライベートブランド（PB）商品の販売も好調で、売上高は同19.9%増の1501億円に達した。チェーン全店売上高に占めるPB比率は71.9%となり、前期から3.4ポイント上昇した。

2027年3月期の経営方針として「マス化製品政策の推進で高成長を実現」することを掲げ、チェーン全店の売り上げの10％をメディヒールなどのマス化製品で達成することをKPIに設定している。2027年3月期の通期業績は、チェーン全店売上高が前期比13.7%増の2379億円、営業利益が同8.2%増の321億円、純利益が同8.3%増の223億円を見込む。

■ワークマン 2026年3月期業績

チェーン全店売上高：2092億円（前期比14.3%増）

営業利益：296億円（同21.7%増）

純利益：206億円（同22.1%増）