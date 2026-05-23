日本感染症学会の学術集会で講演した忽那賢志・大阪大教授＝23日午後、東京都千代田区大西洋を航行中だったクルーズ船で集団感染が確認されたハンタウイルスについて日本感染症学会は23日、都内で開催中の学術集会で緊急セミナーを開いた。講演した忽那賢志・大阪大教授（感染制御学）は、世界保健機関（WHO）が一般市民への感染リスクは低いとする評価を変えていないことを踏まえ「すぐに日本で流行が起こる可能性は低いだろう