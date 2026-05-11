故・細木数子さんの娘で占い師の細木かおりさんが2026年5月11日にXで、「地獄に堕ちるわよ」という母・数子さんの決め台詞の厳しい言い回しについて、その真意を明かした。「そこまで言わないと人は気付かないから」かおりさんは「細木数子といえば『地獄に堕ちるわよ』の厳しい言葉。正直、嫌いだった人もいると思います」と切り出した。かおりさん自身も疑問に思っていたとし、「母がテレビに出ていた頃 『なぜあんなキツイ言い