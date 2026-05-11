しびれる辛さがクセになる麻婆豆腐に…、プリプリ食感がたまらない海老のチリソース煮。（兵庫から）「おいしいです」“中華の鉄人”が最高顧問をつとめた人気ホテルの絶品ランチ。さらに。（神奈川から）「おいしいです。食べにくる価値ありますね」ことし2026年で創業430年。静岡県外からも多くの客が訪れるとろろ汁の名店。この2つの老舗が仕掛ける、食べるだけでは終わらない、ランチとセットになった特別な体験があるん