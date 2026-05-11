7人組グループ・Travis Japanのアメリカ旅に完全密着した、ディズニープラスのトラベルドキュメンタリー『Travis Japan Summer Vacation!! ―7人のアメリカ旅―』（全10話毎週金曜後4：00最新話更新）の特別映像が解禁された。【動画】無邪気にアメリカを満喫するChaka＆Umi＆Shizu同番組では、日々多忙を極めるTravis Japanが、大盛況のワールドツアーアメリカ公演の直後に手にした“10日間の貴重な夏休み”に完全密着