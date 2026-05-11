11日午後1時ごろ、東京・板橋区で2階建ての建物が燃え一時、屋上に3人が取り残される火事があり、現在も消火活動が続けられています。東京消防庁によりますと11日午後1時すぎ、東京・板橋区で2階建ての建物で火事がありました。東京消防庁がポンプ車など27台で消火活動を行い、建物50平方メートルを焼いたところで、火の勢いは収まりつつあるということです。この火事で建物の中にいた3人が一時、屋上に避難していましたがその後、