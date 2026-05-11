【週刊ヤングマガジン 2026年24号】 5月11日 発売 価格：510円 【拡大画像へ】 講談社は、マンガ雑誌「週刊ヤングマガジン 2026年24号」を本日5月11日に発売する。価格は510円。 巻頭カラーを飾るのは、つくものい氏によるピュアラブコメ新連載「ひめごとかくしごと」。巻中カラーには「社長と酒と星」と「税金で買った本」が掲載されている。 【ひめごとかくし