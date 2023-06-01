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【プレミアリーグ第36節】(シェルハースト パーク)クリスタル・パレス 2-2(前半1-1)エバートン<得点者>[ク]イスマイラ・サール(34分)、ジャン・フィリップ・マテタ(77分)[エ]ジェームズ・ターコウスキー(6分)、ベト(47分)<警告>[エ]ジェームズ・ガーナー(30分)、ビタリー・ミコレンコ(45分)観衆:24,958人└カンファレンスリーグ決勝進出から中2日…クリスタル・パレスはエバートンと痛み分け、鎌田大地はフル出場