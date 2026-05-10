【モデルプレス＝2026/05/10】SixTONESが、8月29日から30日にかけて放送される日本テレビ系「24時間テレビ49‐愛は地球を救う‐」でチャリティーパートナーを務めることが決定。5月10日放送の同局系「Golden SixTONES」にて発表された。【写真】SixTONES「24時間テレビ」チャリティーパートナー決定の瞬間◆SixTONES「24時間テレビ49」チャリティーパートナー就任放送では、SixTONESが「Golden SixTONES」の名物コーナーである超高