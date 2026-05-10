サッカー日本代表の森保一監督が10日、東京都内で取材に応じ、イングランド・プレミアリーグで負傷交代した三笘薫（ブライトン）について「（スタッフから）軽傷ではないかなという印象は聞いている」と述べた。15日発表のワールドカップ（W杯）の代表メンバーへの選出については「W杯期間中にプレー可能だということ、さらに高強度の中で戦えるという判断をできれば、選考の対象と考えていきたい」と説明した。三笘は9日の試