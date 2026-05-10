現預金を成長投資や人的資本投資に有効活用できているか不断に検証すべき――。 金融庁と東京証券取引所が4月に公表した企業統治指針（コーポレートガバナンス・コード、CGコード）の改訂案は、上場企業に対して積極的な投資を迫る内容となった。官民投資の拡大で日本経済の底上げを目指す高市早苗政権の経済政策、”サナエノミクス”に呼応したものだ。 CGコードは、上場企業