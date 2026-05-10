俳優の堺雅人が主演を務めるTBS系日曜劇場『VIVANT』（2026年7月期）の公式SNSが更新され、11日連続で公開されているキャラクターイラストが話題を集めている。ファンの間では、登場人物の正体を巡る考察が過熱している。【写真あり】別班再集結か？公式が新イラスト公開！同企画は4月29日にスタート。これまでに、黒い衣装でワイングラスを手にした人物や、フルボディースーツ姿でウインクするキャラクター、ダイナマイトの