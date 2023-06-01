ブライトンが勝利も、三笘薫がウルブス戦で負傷交代イングランド・プレミアリーグのブライトンは現地時間5月9日、プレミアリーグ第36節でウォルバーハンプトンと対戦し、3-0で勝利した。勝利した一方で、日本代表MF三笘薫が負傷交代するアクシデントが起きた。試合は開始1分、三笘も攻撃に絡みながらMFジャック・ヒンシェルウッドが先制ゴールを決め、ブライトンが幸先よく試合をスタートさせた。前半5分にはDFルイス・ダンク