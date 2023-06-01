26年前、茨城県牛久市で17歳の少年が暴行を受けて死亡した未解決事件で、遺族らがビラを配り情報提供を呼びかけました。2000年5月4日、茨城県牛久市のスーパーの駐車場で藤井大樹さん（当時17）が男4人から現金を奪われたうえ、暴行を受けて死亡しました。警察は強盗致死事件として捜査してきましたが未解決のままで、きのう、遺族らが現場近くの商業施設で情報提供を呼びかけるビラ配りを行いました。大樹さんの母親「事件があっ
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 米 UFOなど161点の資料を公開
- 2. 東野幸治、“ドン・ファン元妻と2ショット”の真相語る
- 3. 「全裸ピラミッド」参加者の証言
- 4. 裏アカが「閉園のお知らせ」
- 5. 川崎市の30代男性がはしか感染
- 6. 飼い犬が滝つぼに 救助女性死亡
- 7. 揉んでくる MEGUMI語る苦労時代
- 8. バス来ない→運転手に珍事あった
- 9. 「リング」鈴木光司さんが死去
- 10. 「行かなきゃよかった」観光地
- 1. 「全裸ピラミッド」参加者の証言
- 2. 川崎市の30代男性がはしか感染
- 3. 飼い犬が滝つぼに 救助女性死亡
- 4. バス来ない→運転手に珍事あった
- 5. 「リング」鈴木光司さんが死去
- 6. 佳子さま くっきりドレス好む訳
- 7. 小指1本30万円 出演者が切断か
- 8. 訪日客の行き先 7都道府県に集中
- 9. 複数女児にわいせつか 懲役12年
- 10. 災害時、ペットと同行避難を促進
- 1. 「行かなきゃよかった」観光地
- 2. 「太鼓の達人」に無断ヤスリがけ
- 3. 日本初アウトレット 誰も来ない
- 4. 認知症治療のプロが語る予防対策
- 5. 尿が出ず「死ぬところだった」
- 6. 京都遺棄 父を「変なオッサン」
- 7. 業務用スマホ紛失 1年間で6件か
- 8. GW明け業務 やりがちな危険行為
- 9. 緊急時に男性用トイレへ 罪か?
- 10. 発足から半年 高市内閣の点数は
- 1. 米 UFOなど161点の資料を公開
- 2. ハンタウイルス 感染者は計6人に
- 3. 約1600万円で転売され「ひどい」
- 4. 中国 高市首相の演説に反発
- 5. 「イランの試み」世界にも影響か
- 6. インドネシアで日本人6人拘束か
- 7. ハンタウイルス 島民ら反対デモ
- 8. 台湾がヒーロー 工事に感謝
- 9. SHIHO、夫・秋山成勲との“離婚説”についてハッキリ回答 「精力に効くもの」をプレゼント
- 10. 北朝鮮で深刻 1日1食の食糧難
- 1. ナフサ激減 プラ製品が品薄に
- 2. 「ヴィレヴァン本店」月末に閉店
- 3. かつや 売れすぎ休止の商品復活
- 4. JR東にガラガラな新幹線駅 背景
- 5. 何があった 清水建設副社長辞任
- 6. 貯金500万円 放置で本当に損?
- 7. 独身税 子育て世帯に与える影響
- 8. コンビニでカード使う最大の訳
- 9. 退職失敗のリスク増?業界に異変
- 10. 「貯金2500万円」で老後安心か
- 11. 武蔵小杉駅「完成形」の全貌解説
- 12. 「『New PANTY ＆ STOCKING with GARTERBELT』POP UP SHOP in マルイ」の開催が決定！
- 13. 近鉄Gが「スペイン村」守った訳
- 14. システムサービスのフィギュアブランド「One-Seventh Carat」から「お兄ちゃんはおしまい！ 緒山まひろ パステルバニーVer.blue」が2026年5月に登場！
- 15. AI使い倒して 日本を成長へ
- 16. 見つからない「置き配」補償は?
- 17. なぜ男性より女性のほうがインターネットで炎上しやすいのか
- 18. 水上恒司さんと生見愛瑠さんを起用した「洋服の青山」「スーツスクエア」新CM10月23日から「みんなのスーツ 予告篇」全国放送開始
- 19. 行動報酬型メディア「KIKKAKE ITREND」提供開始。エンジニアのインプットが資産に変わる。
- 20. 【英国発格闘技ブランド「RDX® SPORTS」】オンライン売上が前年比30％増で過去最高水準を更新！認知拡大・社会貢献で大きく前進した2025年を総括｜
- 1. ahamoだけ遅い? SNSでの噂を否定
- 2. 完全デジタル化って次元じゃない、作画環境の壮絶な変遷──「つぐもも」浜田よしかづ先生インタビュー
- 3. インテリアにもなる25周年記念「ジェンガ」
- 4. キティちゃんの外観はいかに！？ハローキティフォン「Hello Kitty FIGURINE KT-01」の外観や内蔵アプリなどの基本機能を写真でチェック【レビュー】
- 5. 洋菓子店の倒産 板挟み状態に
- 6. ディズニー アプリを複数に統合?
- 7. やけくそで有名な企業アカが閉鎖
- 8. ワンボードマイコンのArduinoボード、新Nanoファミリー4モデルを発表。9.9ドルから
- 9. 東芝、「UV-LED」で野菜を10日間保存できる冷蔵庫
- 10. 火星の石 ボールペン成分を発見
- 11. ファーウェイ、“雪山デザイン”のWi-Fi 7ルーターを一般発売、28,380円から
- 12. 迷惑メールが爆増中。Yahoo!メールでも対策へ
- 13. IntelがApple端末向けのチップの一部を製造することで両社が予備合意
- 14. スター・ウォーズ愛あふれる作り込み、とんでもないオマケ付きの「ミレニアム・ファルコン」や職人魂を感じる「スターデストロイヤー」など
- 15. SpaceX、Falcon 9ロケット1段目ブースター「再･再利用」へ。低コスト化で「宇宙への日常的アクセス」目指し
- 16. 有楽町に行ったら立ち寄りたい絶品スペイン料理店「真夜中の太陽」
- 17. 阪神のホーム球場・甲子園でソフトバンググループのPayPayが使える
- 18. ヘッドホンとスピーカーの二刀流。ハイブリッドなオーディオを試してきた
- 19. NASA「んなわけない」“8月12日、地球から7秒間だけ重力が消える”陰謀論、全否定される
- 20. 65歳以上が100人を突破、ノジマが挑む「定年のない会社」という選択
- 1. 初めて見た 村上に指揮官驚いた
- 2. 卓球日本女子 55年ぶり金に王手
- 3. 森保J戦「地上波で実現したい」
- 4. なぜSMAP去りオートレーサー転身
- 5. 「29」を…六大学野球異例の対応
- 6. 陸上・小池祐貴 交際2カ月で結婚
- 7. 逆転勝ちで決勝「悪い癖だなと」
- 8. 元照ノ富士 険しい「再建の道」
- 9. 今井達也 言い訳連発で失望の声
- 10. 凄いぞ村上宗隆 大谷超え見える
- 1. 東野幸治、“ドン・ファン元妻と2ショット”の真相語る
- 2. 裏アカが「閉園のお知らせ」
- 3. 揉んでくる MEGUMI語る苦労時代
- 4. 田中圭が「本音」を吐露 X嫌悪感
- 5. 不倫相手とキス「急にきたー」
- 6. セクシー女優 バスケで靭帯断裂
- 7. 元恵比寿マスカッツ 引退を発表
- 8. 大鶴肥満 本名でゲーム大会出場
- 9. 杏が暗い表情 長男への発言後悔
- 10. 令和ロマン公演特典中止で払戻し
- 1. 夏の不快対策 ワークマン新商品
- 2. 鳥羽水族館のラッコ 体力衰え
- 3. サーティワン「フレーバー総選挙2026」3連覇達成した第1位は史上最多の得票を獲得
- 4. 40・50代が着こなしやすい柄服
- 5. セブンの可愛すぎる新作アイス
- 6. キスしたのに…美人シンママ辛い
- 7. 前下がりボブが人気☆ストレートでつくる媚びない女のヘアスタイル
- 8. 「やべー顔」柴犬2匹に驚きの声
- 9. 双子モデルに学ぶ理想のシンプル
- 10. 「クリームソーダ」の魅力に感動
- 11. 乙女座は同じ感性を持つ異性と出会いあり！？蠍座は方向転換すると吉。【ジプシー占い】1/12~1/18
- 12. 京都での夕食はアラカルトで。ひとり旅でも楽しめる、女性店主の店5軒
- 13. セリアの「ぷくぷくシール」
- 14. ママの味方にワークマンのバッグ
- 15. ポムポムプリンと初コラボ
- 16. 今度は私が助けられた番…お礼の食事から、少しずつ近づいていく二人の距離 特別な存在になっていく【釣った魚にエサはやらん Vol.2】
- 17. 《最新》ひみつのおもちゃキターーーッッ！！【マクドナルド】の「ハッピーセット」が可愛い
- 18. 1日5分の積み重ねで脱・虚弱体質！ 体力UPのためのプチトレ
- 19. 白とベージュ 2色だけでキレイに
- 20. ウェンディーズの新作トマトソースバーガー登場♡夏限定チリメニューに注目