26年前、茨城県牛久市で17歳の少年が暴行を受けて死亡した未解決事件で、遺族らがビラを配り情報提供を呼びかけました。2000年5月4日、茨城県牛久市のスーパーの駐車場で藤井大樹さん（当時17）が男4人から現金を奪われたうえ、暴行を受けて死亡しました。警察は強盗致死事件として捜査してきましたが未解決のままで、きのう、遺族らが現場近くの商業施設で情報提供を呼びかけるビラ配りを行いました。大樹さんの母親「事件があっ