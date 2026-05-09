古矢渚の人気BL漫画『君は夏のなか』が実写ドラマ化され、テレビ東京ほかにて7月1日より毎週水曜24時30分に放送されることが決定。動画配信サービス「U‐NEXT」にて6月24日21時より、各話1週間独占先行配信されることが決定。併せて、ティザービジュアルが解禁された。【写真】古矢渚による原作コミック『君は夏のなか』書影原作は、BL界で数々の話題作を生み出してきた古矢渚による同名作。BLマンガを年間100冊以上読んでいる